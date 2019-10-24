Кобани, Сирия, , 10:44 — REGNUM Базу в районе сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенную на господствующей высоте, заняли подразделения военной полиции России. Об этом рассказал представитель командования группировки войск в Сирии генерал Игорь Серицкий, передает ТАСС.

Как рассказал Серицкий, российские военнослужащие расположились в базе на погранзаставе, которая находится в двух километрах от сирийско-турецкой границы. Также он подчеркнул, что позиция расположена на господствующей высоте, и с нее хорошо просматриваются окрестности.

Как передавало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на севере Сирии предусмотрено меморандумом, подписанным 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российские военнослужащие будут содействовать отводу вооруженных групп курдов на 30 км от сирийско-турецкой границы.