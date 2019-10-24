* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа по конфликту в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что агрессия Турции против курдских повстанцев подорвала борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 23 октября сообщает Reuters.

«Турция начала операцию несмотря на наши возражения, подрывая борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергая опасности мирное населения, уничтожая инфраструктуру», — отметил Джеффри, выступая в сенате.

Дипломат также добавил, что вооруженная акция Турции подвергла угрозе безопасность во всем регионе, создала почву для военных преступлений.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии сразу же после того, как США вывели свои части из региона, оставив курдских повстанцев один на один с противником.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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