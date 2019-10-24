Киев, 24 октября 2019, 10:31 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», депутатом Верховной рады нынешнего, девятого созыва Виктором Медведчуком.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.
Согласно источнику, на встрече, которая прошла накануне вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями.
Напомним, летом 2019 года Дмитрий Медведев уже проводил встречу с Виктором Медведчуком. Тогда стороны обсуждали межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуацию с транзитом газа и другие актуальные вопросы политической повестки.