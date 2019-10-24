Рим, , 10:33 — REGNUM Действующее правительство Италии было сформировано без проведения выборов для того, чтобы не допустить выхода страны из зоны евро, сказал в интервью Corriere della Sera в четверг, 24 октября, экс-премьер Италии, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

В сентябре 2019 года после распада правящей коалиции формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла воспользовался имевшейся у него возможностью разрешить формирование нового правительства без проведения выборов. Новую коалицию составили либералы и популисты, позднее к ним присоединилась партия Ренци.

Ни одна политическая сила в Италии не призывает к выходу из зоны евро, заявление Ренци — пропагандистская попытка оправдать появление правительства, сформированного без выборов и не пользующегося поддержкой большинства населения, отмечают оппоненты нынешней власти.

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