Москва, , 10:33 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий отдельное содержание в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров преступных сообществ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто осужден к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки.

«Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность. Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», — сказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).