Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В среду, 23 октября на площадке Горного университета стартовал III Российско-Британский сырьевой Диалог. Его участниками стали политики, бизнесмены и учёные двух стран, ориентированные на развитие партнёрских отношений. Они говорили о перспективах роста инвестиций в российскую экономику со стороны компаний Соединённого королевства и необходимости снижать совместными усилиями негативное воздействие промышленности на экологию. Значительная часть дискуссий была также посвящена взаимодействию в области подготовки квалифицированных кадров и внедрению на горнодобывающих предприятиях передовых научных достижений.

Открыл форум ректор Горного университета Владимир Литвиненко, который отметил, что сегодня главным двигателем прогресса и, как следствие, роста благосостояния населения любой страны, являются инвестиции в технологии. Он напомнил, что Великобритания — крупный финансовый центр, способный открыть новые возможности для стран с переходной экономикой и богатой сырьевой базой. При этом вложения в горнодобывающий и нефтегазовый комплексы России могут принести значительную прибыль, то есть сотрудничество в этой сфере выгодно для обеих сторон.

«Наши контакты должны усиливаться. Мы не должны ориентироваться на то, что пишут и говорят в средствах массовой информации или социальных сетях, а повышать академическую мобильность студентов, школьников, преподавателей, восстанавливать связи между представителями бизнес-сообщества. Только глядя друг другу в глаза, мы можем повысить доверие и вместе способствовать реализации целей устойчивого развития. Сегодня этому препятствует множество искусственных препятствий, через которые мы обязаны перешагнуть. Наш сырьевой Диалог — одна из площадок, которые позволяют это сделать», — подчеркнул Литвиненко.

Руководитель Департамента международной торговли Посольства Великобритании Тревор Льюис согласился с тем, что СМИ Туманного Альбиона создают вокруг нашей страны «негативный хайп», и отпугивают инвесторов, которые хотели бы вложить деньги в Россию. Именно поэтому бизнесмены, обладающие свободным капиталом и потенциально готовые к сотрудничеству с партнёрами из Москвы, Петербурга и других наших городов, не решаются на это, а уходят на рынки Азии, Латинской Америки или Африки.

«Я прекрасно понимаю, что Россия — это хороший рынок для инвестиций. Здесь созданы все условия для того, чтобы стимулировать приход инвесторов в такие сектора как, например, машиностроение или горная добыча. Но в Великобритании мало знают о вашей стране, многие даже не в курсе, что в Петербург из столицы можно за час долететь на самолёте или за три с половиной часа доехать на поезде. Поэтому сырьевой Диалог — прекрасная возможность для бизнесменов наших государств получить достоверную информацию друг о друге, понять существуют ли у них общие интересы. Это очень важно, ведь сегодня в мире, например, очень много внимания уделяется климатическим изменениям. Сырьевой сектор влияет на климат, поэтому общими усилиями нам нужно сделать всё возможное, чтобы в будущем отрасль стала более чистой и в то же врем более эффективной», — заявил Тревор Льюис.

В сырьевом Диалоге приняли участие топ-менеджеры из 40 российских и британских энергетических и консалтинговых компаний. В их числе «ФосАгро», прошедшая в своё время листинг на Лондонской фондовой бирже, где сейчас торгуются её депозитарные расписки, РМК, Полиметалл, BP, Aggreko, Wardell Armstrong, SRK и многие другие. Впрочем, как пояснил заместитель руководителя Администрации президента РФ Кирилл Молодцов, развитие отношений между бизнес-сообществами наших государств — лишь одно из направлений работы форума.

«Здесь также интенсифицируется сотрудничество в научной сфере, в области академического обмена и межполитических связей. Причём, самое важное, что в реальной необходимости такой работы и такого общения заинтересованы обе стороны. Эта площадка вот уже третий год доказывает, что это действительно так», — сказал Молодцов.

В роли инициаторов Российско-Британского сырьевого Диалога выступили Санкт-Петербургский горный университет, а также лондонский институт материалов, минералов и горного дела (IOM3). Четыре года назад их руководители пописали соглашение о сотрудничестве и договорились о создании площадки для улучшения коммуникации между деловыми и научными кругами наших государств. Сегодня из-за продолжающихся политических разногласий она, по сути, осталась единственным значимым мероприятием, в рамках которого стороны могут обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества и реализовать затем конкретные проекты.

«Британия вступает в новую эру. Брексит изменит наши взаимоотношения со всем миром, и только время покажет, насколько успешно нам удастся пройти это испытание. Но как бы то ни было, и сегодня, и завтра перед нами будет стоять множество глобальных вызовов. Мы должны бороться с изменением климата, стремиться к реализации принципов устойчивого развития, к лучшему будущему для наших детей. Добиться этого мы можем только общими усилиями, поэтому для меня сотрудничество с Горным университетом, которое трансформировалось в создание столь авторитетного форума, особенно ценно», — отметил президент совета управляющих Института IOM3 Мартин Кокс.

В ближайшие два дня делегаты III Российско-Британского сырьевого Диалога обсудят такие темы как улучшение делового климата, перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, подготовка квалифицированных кадров для горной отрасли и многие другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФосАгро выступит в пленарном заседании форума Россия-Африка