Оренбург, , 10:27 — REGNUM Возрождение системы вытрезвителей в России с принятием законопроекта на федеральном уровне не будет носить массовый характер, если учреждения планируют создавать на условиях государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»).

В вытрезвителе Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

По словам парламентария, создание вытрезвителей будет зависеть от инициативы и желания частников. Однако при отсутствии выгоды инициативы вряд ли появятся.

«Надо содержать учреждение. Муниципалитет может освободить от уплаты земельного налога. Но больше ничем он помочь не сможет. В связи с этим вся тяжесть обслуживания вытрезвителя и пациентов, а это в большинстве случаев бомжи, ляжет на плечи частных лиц. И будет ли приносить прибыть это учреждение? Я сильно сомневаюсь!», — сказал Владимир Фролов.

Он также считает, что единичные случаи возрождения вытрезвителей возможны для крупных городов, исходя из потенциала муниципальных бюджетов: «То, что разрушено, восстановить уже невозможно, ибо государство не хочет на себя это брать».

Между тем, депутат убежден в необходимости массовой работы вытрезвителей стране. Особенно в зимний период, когда пьяные граждане насмерть замерзают на улицах.

С точки зрения Фролова, возрождение системы вытрезвителей возможно, если этим будет полностью заниматься МВД.

Напомним, 24 октября Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России. Бремя организации вытрезвителей ляжет на плечи регионов. Предполагается создавать вытрезвители на основе пасторства частников и государства, муниципалитетов.