Москва, , 10:27 — REGNUM Россия и Южно-Африканская республика планируют вести совместную разработку и производство оружия и военной техники. Об этом 24 октября сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран», — заявил Шугаев в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Также он отметил, что у ЮАР наиболее развитый военно-промышленный комплекс на африканском континенте и Россия заинтересована в сотрудничестве с этой страной, учитывая взаимодействие с ЮАР в рамках организации БРИКС и уровень двусторонних отношений.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Шугаев рассказал, что общий объём портфеля заказов стран Африки на российское оружие составляет $14 млрд.