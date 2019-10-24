Куала-Лумпур, , 10:20 — REGNUM Правительство Малайзии планирует повысить цены на пластиковые пакеты с 20 малайзийских сенов до 1 ринггита во всех торговых центрах штата Пинанг в 2023 году, сообщает Sindonews.

Пластиковые пакеты Marco Verch

Глава комитета по окружающей среде штата Фи Бун По надеется, что эта мера сократит использование пластиковых пакетов.

«Мы будем следовать этому плану до тех пор, пока не будут введены в действие новые правила, запрещающие использование пластика. Мы дадим время сообществу подготовиться», — заявил он.

По его словам, необходимо продолжать повышать осведомленность общественности о необходимости сокращения использования пластиковых пакетов.

Напомним, Малайзия, особенно Пинанг, является глобальным полигоном для отходов. За 65 лет ежегодное производство пластика увеличилось почти в 200 раз. В результате накопившийся пластиковый мусор, как на суше, так и в море, оказал негативное влияние на окружающую среду.