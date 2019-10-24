Лондон, , 10:33 — REGNUM Китай готов оказать США сопротивление, которое в начальный период торговой войны никто не предвидел, заявил представитель Университетского колледжа Лондона Томас Гифт в статье для издания TheNational Interest.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас перед президентом США Дональдом Трампом возник важный вопрос, решится ли Китай пойти на риск, несмотря на возможность получить смертельные экономические раны, чтобы победить США? С момента начала торговой войны Белый дом считал, что Китай на это не пойдёт», — заявил Гифт.

По словам эксперта, Китай готов зайти гораздо дальше, чтобы потопить США, чем первоначально предполагал Трамп.

«Для Китая торговая война связана не столько с экономикой, сколько с политикой. Ни для кого не секрет, что Китай давно мечтает о политическом соперничестве с США. Для этого необходимо изменить относительный баланс сил с США, независимо от того, приведёт ли это к подрыву экономической мощи Китая в краткосрочной перспективе. В течение многих лет Китай не решался начать эту игру, поскольку его экономика была слишком уязвимой и слишком зависимой от рынка США. Теперь многое изменилось», — отметил Гифт.

Напомним, ранее Трамп заявил, что торговые переговоры с КНР идут хорошо, выразив уверенность в том, что второй этап торговой сделки окажется легче, чем первый. В Белом доме считают, что предварительная торговая сделка с Пекином будет «финализирована» в середине ноября 2019 года.

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