Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Выход Турции из НАТО может положить начало распаду Организации Североатлантического договора, заявил эксперт Питер Прай в статье для издания The Hill.

«Некоторые вашингтонские «эксперты» с радостью выгнали бы Турцию из НАТО из-за агрессии против курдов и сделали бы из Турции нового союзника США на Ближнем Востоке. Однако они игнорируют реальность того, что Турция имеет жизненно важное значение для НАТО — и гораздо более важное значение для национальной безопасности США, чем курды», — заявил Прай.

Прай отметил, что политолог Сэмюэл Хантингтон предупреждал в «Столкновении цивилизаций и преобразовании мирового порядка» (1996) о том, что Турция в конечном итоге превратится в исламистское государство и покинет НАТО, добавив, что президент Турции Реджеп Эрдоган — это сильный исламистский лидер, который всё дальше отдаляется от НАТО и всё сильнее склоняется к России.

«Выход Турции из НАТО может оказаться исторически неизбежным, но вашингтонские элиты поступили бы безответственно, если бы попытались ускорить этот процесс, который может привести к распаду НАТО. В конце концов, Турция — это не единственный член НАТО, которого многое не устраивает», — говорится в статье.

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