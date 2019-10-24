Тбилиси, , 10:18 — REGNUM Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили встретился послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба СГБ Грузии. встретился с новым главой Службы государственной безопасности Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Грузии и Азербайджана в сфере безопасности, вопросы безопасности в регионе, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются обе страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 октября глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили провел встречу с руководителем Союзнического офиса НАТО в Грузии Розарией Пуглиси.

Напомним, Григол Лилуашвили был назначен на должность начальника СГБ Грузии 17 октября.

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