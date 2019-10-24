Найроби, , 10:18 — REGNUM В правительстве Кении постановили, что все государственные служащие должны носить сделанную в стране одежду по пятницам и в праздничные дни. Об этом передает ВВС Africa.

Новый приказ призван стимулировать местную обрабатывающую промышленность, что является ключевым элементом в программе развития страны президента Ухуру Кеньятты, известной как «Большая четверка».

О приказе было сообщено в циркуляре, подписанном генеральным солиситором Кении Кеннеди Огето, который подтвердил его подлинность в кенийской газете Daily Nation.

«Для достижения повестки дня «Большая четверка» и, в частности, в соответствии с расширением производства за счет улучшения качества товаров и создания новых рабочих мест, я приказываю, чтобы все сотрудники по пятницам были одеты в приличную, элегантную повседневную одежду кенийского производства, выполненную по индивидуальному заказу», — процитировал он постановление.

Неясно, будут ли приняты дисциплинарные меры в отношении тех, кто не подчиняется приказу.

По словам журналистов, президент Кеньятта и его заместитель Уильям Руто подали личный пример во время празднования Дня Героев в воскресенье, 20 октября, посетив праздничные мероприятия в прибрежном городе Момбаса в одежде, сделанной в Кении.

Члены правительства и другие государственные чиновники также были одеты в аналогичные наряды.