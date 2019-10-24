Приштина, , 11:50 — REGNUM 23 октября в ЦИК Косово сообщили, что работа с избирательными бюллетенями граждан Косово, прибывшими из Сербии, может быть продолжена, поскольку они больше не представляют опасности для жизни и здоровья людей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подсчет был прерван 13 октября в связи с отравлением 26 членов ЦИК, работавших с избирательными урнами, прибывшими из Сербии. Существовали опасения, что в урнах содержатся опасные вещества.

В настоящий момент расследование по делу об отравлении работников ЦИК продолжается. В Косово считают, что таким образом Сербия осуществила целенаправленный акт агрессии в отношении государственных институтов края.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич опроверг обвинения в отравлении Сербией работников ЦИК Косово