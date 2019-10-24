Пекин, , 10:04 — REGNUM Стали известны сроки четвертого пленума ЦК Компартии Китая (КПК) 19-го созыва, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Съезд КПК Voachinese.com

Как стало известно после заседания Политбюро ЦК КПК, прошедшего 24 октября в Пекине, четвертый пленум ЦК КПК 19-го созыва пройдет с 28 по 31 октября в Пекине. Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин председательствовал на прошедшем заседании.

Напомним, что третий пленум ЦК КПК 19-го созыва прошел с 26 по 28 февраля 2018 года в Пекине. в На нем было приято решение продвигать дальше реформы открытости.

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