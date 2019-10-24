Киев, , 10:03 — REGNUM Депутаты правящего большинства в Верховной раде страны нынешнего созыва явно мечтают разбогатеть раньше, чем окажут посильную пользу Украине, заявил сегодня, 24 октября, украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя последние политические события в стране.

Политолог отмечает — как оказалось, депутатов парламентского большинства фракции «Слуга народа» ничего не связывают между собой, кроме «любви» к президенту Украины Зеленскому.

«Они быстро стали проявлять склонность к мелкой коррупции и аморальности и желание выйти из-под тотального контроля своего начальства», — подчеркивает Небоженко.

Комментируя историю с проверкой 11 депутатов «Слуги народа», подозреваемых в получении взяток, на детекторе лжи, политолог саркастически предложил принять радикальный закон о роли детектора лжи в укреплении морали и политических убеждении депутатов парламентского большинства Верховной рады. По этому закону, все депутаты «Слуги народа» должны носить на себе индивидуальный полиграф и после каждого голосования, по первому требованию, должны предъявлять результаты его работы руководителям Верховной рады или главе Офиса президента.

ИА REGNUM напоминает, что 23 октября вечером Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в прямом эфире прошел тест на детекторе лжи в свою пользу. Глава фракции Давид Арахамия также был готов пройти проверку, но оказалось, что поскольку его лично в получении взятки не подозревают, у экспертов нет соответствующих вопросов.

До этого президент Владимир Зеленский потребовал от 11 депутатов фракции «Слуга народа», которые входят в финансовый комитет, пройти проверку на полиграфе. Претензии к группе депутатов во главе с Дубинским возникли после того, как они внезапно провалили на голосовании в комитете ранее согласованный антикоррупционный законопроект.