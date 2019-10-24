Москва, , 10:03 — REGNUM Госдума в первом чтении обсудит законопроект о полномочиях регионов создавать вытрезвители, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Вытрезвитель Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

В Госдуме отмечают актуальность закона, но подчеркивают: парламентарии не собираются реанимировать действовавшую ранее систему, когда существовал своего рода план по приведенным в вытрезвители, и зачастую брали всех, не разбираясь, действительно ли представляет человек опасность для общественного порядка, есть ли угроза его жизни.

История вопроса

Указом президента РФ от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерацию» функция правоохранительных органов по организации работы медицинских вытрезвителей была признана несвойственной и избыточной, была установлена обязанность передачи данных учреждений в ведение органов управления здравоохранением (подпункт «б» пункта 1). Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» до 1 января 2012 года полиция продолжала выполнять обязанности по организации работы медицинских вытрезвителей. По истечению указанного срока сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована.

Для реализации отдельных положений федерального закона о полиции приказом МВД России от 23 декабря 2011 г. № 1298 утверждена согласованная с Минздравсоцразвития России Инструкция о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации. Согласно этой инструкции сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, при необходимости оказывают им первую помощь, организуют незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой медицинской помощи (пункт 5). Если выездная бригада скорой медицинской помощи по каким-либо причинам прибыть не может, сотрудники полиции доставляют лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в медицинские организации на служебном автотранспорте (пункт 6). При отсутствии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях лица, находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения, совершившие правонарушения, доставляются сотрудниками полиции в дежурные части территориальных органов МВД России (пункт 7).

При царе

Вытрезвители вовсе не были придуманы при советской власти, они появились в России еще до революции. Один из первых таких вытрезвителей назывался «Приют для опьяневших» и открылся в Туле в начале прошлого века. В приюте работали врачи, пациентов лечили, если надо, и давали выспаться, а утром отправляли восвояси.

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