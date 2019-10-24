Донецк, , 10:12 — REGNUM ДНР и Украина не могут прийти к взаимопониманию в ряде вопросов, касающихся обмену пленными, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова 24 октября в интервью RT.

«Пока не удаётся прийти к общему пониманию, как корректно установить тех, кто включён в списки для обмена, но изъявит желание остаться на территории Украины либо вообще откажется участвовать в процессе обмена», — рассказала она.

Морозова отметила, что сначала участников обмена хотели привезти на линию разграничения и провести верификацию, но позже украинская сторона в одностороннем порядке придумала некую «анкету», которая не была утверждена с ДНР.

Представитель ДНР добавила, что Украина уже два года не вводит алгоритм «процессуальной очистки» для освобождённых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Морозова прокомментировала заявления МИД Украины о том, что Киев якобы принял законы об амнистии участников гражданской войны в Донбассе. Омбудсмен призвала украинскую сторону прочитать Минские соглашения, в которых чётко сказано о необходимости принять закон, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями в Донбассе.

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