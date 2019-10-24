Джакарта, , 10:00 — REGNUM Комиссия по борьбе с коррупцией в Индонезии обратилась к членам кабинета министров на период 2019—2024 гг. с просьбой сообщить об их активах, сообщает Kompas.

Недавно назначенный министр обороны Прабово Субианто имеет состояние почти в 2 трлн рупий ($ 135 млн).

По состоянию на 9 августа 2018 года общие активы Прабово Субианто составили 1,9 трлн рупий. Сюда входит 10 земельных участков в Джакарте и Богоре, восемь единиц транспортных средств и денежные активы.

К сравнению, состояние назначенного министра экономики Аирлангга Хартарто оценивается в 81 млрд рупий ($5,7 млн). Бывший начальник национальной полиции Тито Карнавян, который в настоящее время назначен министром внутренних дел, заработал 10 млрд рупий ($714 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2019 года президент Индонезии Джоко Видодо назначил своего соперника на президентских выборах Прабово Субианто министром обороны страны.

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