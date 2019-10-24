Иерусалим, , 10:08 — REGNUM Представитель ООН, отвечающий за соблюдение прав человека на территории Палестины Майкл Линк заявил, что оккупация Израилем территорий Западного берега реки Иордан является самой продолжительной в истории, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Израиль оккупировал палестинские территории более 52 лет назад, что является самой продолжительной военной оккупацией в истории», — отметил Линк, выступая с докладом перед Генеральной ассамблеей ООН.

Он также добавил, что международное сообщество не принимает должных мер против Израиля за его постоянные нарушения в области прав человека.

Напомним, Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Международное сообщество не признало факт аннексии, назвав его оккупацией.

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