Монровия, , 09:59 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа назначил заместителем министра обороны человека, который ранее угрожал «убить» всех людей, которые пытались разграбить его имущество во время протестов против президента страны. Об этом передает ВВС Africa.

За несколько дней до своего назначения Тарплах Зэ Дэвис на своей странице в Facebook высказался против организаторов акций протеста.

«Символ всего, над чем я лично работал, находится в Либерии. И я сказал людям, если кто-нибудь попробует тронуть мою собственность, я их убью. Я сказал это и буду говорить это открыто», — цитирует Дэвиса частная газета Front Page Africa.

Радиостанции в столице Монровии неоднократно воспроизводили комментарии Дэвиса.

По информации телерадиокомпании, после назначения Дэвиса на должность заместителя министра обороны Либерии, его критики призвали членов Сената отклонить его кандидатуру.

Напомним, что в последние полгода Либерия пострадала от волны протестов. Самая большая из акций протеста, получившая название «Спасите государство», была организована 7 июня группой давления под названием «Совет патриотов». Представители группы объявили, что 30 декабря 2019 года организуют еще одну демонстрацию, «на этот раз, чтобы призвать Джорджа Веа уйти в отставку».

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