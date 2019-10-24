Анкара, , 11:53 — REGNUM Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что изображения террористического главаря Абдуллаха Оджалана, найденные в лагерях Отрядов народной обороны, захваченных в ходе турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, доказывают ложность заявлений ряда западных стран об отсутствии связи между Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической организацией США и ЕС) и Отрядами народной обороны.

Корреспондентам Anadolu Ajansı была предоставлена возможность воочию увидеть здания, использовавшиеся террористами в Расулайне в качестве своих центров. На сделанных ими снимках видно, что в них присутствует множество изображений террористического главаря Абдуллаха Оджалана. В помещениях, использовавшихся как библиотеки, найдено большое количество книг, принадлежащих руке лидера террористов. Также обнаружено множество символики как Отрядов народной обороны, так и Рабочей партии Курдистана, фотографии скончавшихся террористов и документы, касающиеся финансирования организации.

Некоторые фотографии убитых террористов также были помечены символикой Рабочей партии Курдистана. Известно, что так называемые учебные центры обычно использовались для подготовки женщин-террористок. Подобные свидетельства отнюдь не первые, и теснейшая связь Рабочей партии Курдистана с Отрядами народной обороны неоднократно подтверждалась фактически.