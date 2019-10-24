Скопье, , 09:49 — REGNUM 23 октября президент Северной Македонии Стево Пендаровски высказал благодарность Сенату США за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, президент Пендаровски произнес слова благодарности на трёх языках — македонском, английском и албанском:

«Благодарим США за ратификацию Сенатом протокола о нашем вступлении в НАТО. Стратегическое партнерство между США и Северной Македонией продолжится в рамках альянса и будет способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности».

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