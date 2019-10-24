Иерусалим, , 09:25 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» (бело-голубые) Бени Ганцу сформировать правительство, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

У генерал-лейтенанта на это есть 28 дней, в случае провала задачи, в Израиле в третий раз пройдут парламентские выборы.

Действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, в том числе и потому, что Бени Ганц отверг предложение о создании коалиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат президенту