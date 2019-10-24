Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Нынешниq президент Украины Владимир Зеленский ещё до инаугурации беспокоился по поводу давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Это произошло более чем за три месяца до телефонного звонка, который стал поводом для требований импичмента главы Белого дома. Об этом со ссылкой на несколько источников, пожелавших остаться неназванными, сообщило агентство Associated Press.

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В этой связи 7 мая в Киеве Зеленский собрал на совещание небольшую группу советников на встречу, которую предполагалось посвятить обсуждению энергетических вопросов. Вместо этого собравшиеся большую часть трёхчасовой дискуссии обсуждали то, как реагировать на настойчивое пожелание Трампа и его адвоката Руди Джулиани начать расследование в отношении деятельности Байдена и как избежать вмешательства в американские выборы.

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Возможно, источником беспокойства для Владимира Зеленского стал разговор с Трампом, когда президент США позвонил поздравить новоизбранного главу Украины с победой на выборах 21 апреля. Издание отмечает, что офис Зеленского в Киеве не стал комментировать ситуацию. Также от комментариев по поводу того, требовал ли Трамп проведения расследования по делу Байденов в ходе телефонного разговора 21 апреля отказались и в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, три месяцы спустя (в июле 2019 года) состоятся ещё один разговор президентом США и Украины, который стал поводом для скандала. В отношении главы Белого дома была инициирована процедура импичмента.