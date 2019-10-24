Бразилиа, , 09:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заинтересовался покупкой бразильских военных самолетом. Об этом 23 октября сообщил на своей странице в соцсети Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Украинский президент заинтересовался покупкой самолетов Super Tucano», — написал глава латиноамериканского государства.

Также он отметил, что рассматривается возможность поставки на Украину военно-транспортных самолетов Embraer KC-390.

Самолет EMB-314 Super Tucano изначально был разработан как учебный. Позже его доработали до боевого штурмовика. Данная модель применялась в Колумбии для борьбы с партизанским движением. Super Tucano также закупают США для борьбы с боевиками в Афганистане.