Сочи, Краснодарский край, , 09:15 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива призвал компанию «Российские железные дороги» (РЖД) осуществить капиталовложения в сектор железнодорожных перевозок Танзании, в особенности в строительство и ремонт путей, а также в программы по обмену опытом с танзанийскими компаниями. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации издания, переговоры премьер-министра Танзании и первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина прошли 22 октября в рамках саммита Россия — Африка, на котором Маджалива представляет президента Танзании Джона Магуфули.

Со своей стороны, Маджалива отметил, что Танзании необходимо модернизировать сектор железнодорожных перевозок, в особенности в таких мегаполисах как Дар-эс-Салам, Мванза, Додома, Аруша, Мбея и Танга.

«Компания имеет огромный опыт в прокладывании новых железнодорожных путей, а также в ремонте, производстве тепловозов, вагонов и их ремонта, что в настоящее время необходимо нашей стране для реализации правительственного проекта по ремонту старой железной дороги Tazara, центральной железной дороги, а также в завершении строительства Северной железной дороги, которая будет соединять области Дар-эс-Салам, Танга, Килиманджаро и Аруша», — заявил Маджалива.

«В настоящее время, когда в Танзании строятся железные дороги со стандартной шириной колеи (по международному стандарту) и возрождается Северная железная дорога, мы двумя руками приглашаем компанию «Российские железные дороги» принять участие в переговорах с соответствующими министерствами», — добавил он.

Со своей стороны, Александр Мишарин заверил премьер-министра Маджаливу в том, что РЖД готова сотрудничать с танзанийскими предпринимателями в создании совместных предприятий, а также в предоставлении Танзании необходимых ей технологий железнодорожного строительства и организации программ по обмену опытом.