Кванджу, Южная Корея, , 09:14 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на развитие обменов между Южной Кореей и странами АСЕАН в сфере культурных ресурсов и технологий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, поздравительное послание было передано министрам через представителя Чхонваде (Голубого дома).

Также в послании южнокорейский лидер отметил, что Южная Корея первая страна, открывшая в 2017 году культурный центр стран АСЕАН, который знакомит жителей страны с культурой стран Юго-Восточной Азии.

Напомним, что встреча министров культуры, проходящая в культурном центре Asia Culture Centre c 23 по 24 октября, предшествует юбилейному саммиту Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Пусане с 25 по 26 ноября.

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