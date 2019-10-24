Челябинск, , 09:07 — REGNUM В Челябинской области произошли очередные кадровые изменения. Заместителем министра строительства и инфраструктуры региона назначена Татьяна Антонова, постановление №477 23 октября подписал губернатор Алексей Текслер.

Документ опубликован на официальном сайте правительства региона. Ранее Татьяна Антонова возглавляла управление капитального строительства — одно из подразделений минстроя.

Также кадровые перемены коснулись министерства социальных отношений. Замминистра Татьяна Шин отправлена в отставку. Официально в качестве причины увольнения названо её собственное желание.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Текслер стал врио губернатора, а 8 сентября победил на выборах. После назначения на ответственный пост он начал производить кадровые перестановки. Первым в отставку был отправлен глава миндортранса Дмитрий Микулик. Основанием для такого решения стало отсутствие у Текслера доверия к этому чиновнику.

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