Кызыл, , 09:06 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол находится с визитов в Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 23 октября он прибыл в город Сайншанд аймака Дорногоби, а затем в сомон Зуунбаян.

«Здесь состоится ознакомление с деятельностью хозяйственных единиц и воинских частей исполняющих работу по строительству основы железной дороги», — говорится в сообщении.

Сам глава написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что весь первый день визита, «отложив в сторону другие дела», провёл с ним президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. По мнению Кара-оола, это говорит о его искреннем уважении к Туве, России и общим проектам.

Стороны также намерены обсудить ход строительства автомобильной и железной дороги, которые соединят две страны, линии электропередач.

Читайте также: Президент Монголии «пригласил на разговор» главу Тувы