Иерусалим, , 09:18 — REGNUM Вероятность заключения договорённости между Россией и Израилем о взаимной экстрадиции преступников для отбывания ими наказания на родине уменьшилась из-за ситуации с осужденной в России на 7,5 лет за перевозку наркотиков гражданки Израиля и США Наамой Иссахар. Об этом 24 октября заявил сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.

«В эти дни между нашими странами готовилось соглашение, которое могло бы облегчить подобную выдачу в будущем. Оно подразумевало взаимную выдачу израильских и российских граждан с тем, чтобы они могли отбывать наказание в Израиле или России. Но теперь шансов на его подписание гораздо меньше», — заявил Элькин в интервью «Известиям».

Также он отметил, что дело Исаахар в целом сможет нанести ущерб российско-израильским отношениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября мать осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар записала видеообращение с просьбой помиловать ее дочь.