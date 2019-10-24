Париж, , 08:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предложил кандидатуру Тьерри Бретона, нынешнего генерального директора компании Atos и бывшего министра экономики, на должность еврокомиссара, сообщили в Елисейском дворце 24 октября.

«Президент Республики направил Урсуле фон дер Ляйен, избранному президенту Европейской комиссии, свое предложение назначить Тьерри Бретона членом Еврокомиссии», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что главный вопрос для Парижа, обширный портфель, полученный для французского комиссара, а именно промышленная политика, внутренний рынок, цифровая промышленность, оборона и космос — останется неизменным.

«Для меня важен портфель! Я боролся за портфель», — заявил Эммануэль Макрон, с досадой узнавая об отклонении кандидатуры Сильвии Гуляр.

Напомним, чтобы дать время Франции, а также Румынии и Венгрии, чьи кандидаты в Еврокомиссию также были отклонены, предложить новые имена, инаугурация новой комиссии отложена до 1 декабря.