Москва, , 08:54 — REGNUM Госдума обсудит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Николая Герасименко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Нижняя палата парламента обсудит этот вопрос в фиксированное время — в 15:30 мск.

Решение будет приниматься в связи с поступлением 4 октября в Госдуму запроса Генпрокурора Юрия Чайки в связи с делом об административном правонарушении.

Герасименко в июне 2019 года за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Депутат подтвердил факт происшествия, но заявил, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался с места ДТП. В суд направленно дело по ч.2 ст.12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Профильная комиссии Госдумы по мандатным вопросам рассмотрела обращение и одобрила вынесение соответствующего проекта постановления на обсуждение нижней палаты парламента.

Лишение депутатской неприкосновенности Герасименко — технический вопрос, необходимый для процессуального взаимодействия парламентария со следствием и судом.

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