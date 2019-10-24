Хабаровск, , 08:53 — REGNUM В четверг, 24 октября, депутаты Законодательной думы Хабаровского края вернули прямые выборы глав городов и районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение принято большинством голосов во втором и третьем чтениях. Краевой закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор края Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко отозвал из Заксобрания законопроект, который должен был вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Это было его основное предвыборное обещание.