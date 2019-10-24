Париж, , 08:39 — REGNUM Президента Франции Эммануэля Макрона встретили в Реюньоне, заморской территории страны, общей забастовкой на фоне экономического кризиса, сообщает Le Figaro.

Главу государства ожидали у аэропорта сотни людей, откликнувшихся на призывы профсоюзов Реюньона. Протестующие начали всеобщую забастовку, чтобы осудить «социальное положение острова».

Издание отмечает, что на этой территории с населением более 850 тыс. человек 40% населения живет за чертой бедности, уровень безработицы достигает 24%, а среди молодежи — 42%.

По данным национального института статистики INSEE, прожиточный минимум для среднего семейного бюджета Реюньона на 7,1% выше, чем во Франции, а средний доход Реюньона на 30% ниже национального уровня. После рекордной инфляции в 2018 году (+1,8%) цены все еще растут в 2019 году (+0,6% с начала года).

Во время своего пребывания президент в сопровождении министров экономики, труда и сельского хозяйства встретится с представителями местных секторов сельскохозяйственного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон представил план по «включению» Реюньона в региональную зону Индо-Тихоокеанского региона.

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