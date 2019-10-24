Анкара, , 08:43 — REGNUM Представители Демократических сил Сирии (ДСС) выразили благодарность президенту США Дональду Трампу в связи с его усилиями по прекращению турецкой агрессии на севере страны, об этом 24 октября сообщает Kurdistan.ru.

«Я провел переговоры с президентом Трампом и рассказал ему о нарушении перемирия со стороны Турции, перемирия, которое было бы невозможно без усилий президента», — говорится в заявлении лидера ДСС Мазлума Абди.

Заявление последовало вслед за достижением договоренности со стороны Турции и России по поводу урегулирования конфликта на севере Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы с курдскими повстанцами. Агрессия стала возможна после того, как вооруженные силы США покинули указанные территории.

Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии