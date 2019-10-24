Оренбург, , 08:32 — REGNUM В Оренбургской области на 8 октября расходы на национальные проекты исполнены в сумме 6,1 млрд рублей (43,9%). В среднем по России расходы на нацпроекты исполнены на 50,4%, а по ПФО — на 49%. В то же время по контрактам, выполняемым в рамках реализации нацпроектов, кассовое исполнение в Оренбуржья составляет 76,3% (по России — 41,4%, по ПФО — 46,9%). Об этом заявила и.о. министра финансов области Татьяна Мошкова во время заседания совета по стратегическому развитию и региональным проектам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Например, исполнение по национальному проекту «Демография» составляет 40%, так как не перечислены средства на выкуп строящихся детских садов и оборудование площадок для ГТО и футбольных полей. В полном объеме средства по национальному проекту «Демография» освоили Соль-Илецкий, Сорочинский и Ясненский городские округа и Светлинский район. Не приступали к освоению средств города Бугуруслан, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, и Орск, Адамовский и Александровский районы.

«Мы составили топ-лист муниципалитетов по реализации национальных проектов. Муниципальные образования оценивались по объему средств, привлеченных на душу населения, объему принятых бюджетных обязательств и средств, находящихся в процессе контрактации, кассовому исполнению, а также количеству нарушений по исполнению договорных обязательств. В пятерке лидеров — Беляевский, Ташлинский, Курманаевский, Грачевский и Светлинский районы и ЗАТО «Комаровский». Замыкают топ Адамовский, Новосергиевский, Пономаревский, Первомайский районы и Кувандыкский городской округ», — доложила Татьяна Мошкова.

Глава минфина сообщила, что аналогичный рейтинг готовится по министерствам — главным распорядителям средств, направляемых на нацпроекты.

Губернатор Денис Паслер акцентировал внимание на том, что в регионе работает портал «Оренбургская область: национальные проекты», где для каждого нацпроекта создан раздел с целями, задачами и ходом исполнения.

«Одним из главных сервисов портала является интерактивная карта региона. Здесь есть вся информация с расшивкой по муниципалитетам, обратная связь с жителями, полноценная лента новостей. Однако на карте сегодня остаются белые пятна. Подключиться к спецпроекту должны все муниципальные образования и министерства. Предоставляйте информацию, вовлекайте жителей, чтобы люди знали, какие преобразования произошли или запланированы в конкретной территории. К следующему заседанию белых пятен на интерактивной карте быть не должно», — сказал Паслер.

Добавим, Оренбургская область участвует в 11 национальных проектах. На их реализацию в 2019 году направлено 17,5 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 7,2 млрд руб., из средств областного бюджета — 6,2 млрд руб., из местных бюджетов — 468,3 млн руб. и 3,6 млрд руб. из внебюджетных источников.