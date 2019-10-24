Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Государственный департамент США обязан в течение 30 дней опубликовать текст переговоров, а также переписку должностных лиц, касательно Украины, 23 октября сообщает CNN.

Суд США Osi.af.mil

«Федеральный судья в среду дал Государственному департаменту 30 дней на публикацию документов, связанных с Украиной, включая общение между госсекретарём Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани», — говорится в сообщении телеканала.

В суд обратились представители организации American Oversight, которые ранее также требовали опубликовать переписку американских дипломатов с Джулиани, касающуюся возможного давления на Украину, а также обстоятельств отзыва посла США на Украине Мари Йованович.

Как сообщал канал CBS News, ранее посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд сообщил о том, что Трамп принудил американских дипломатов работать с Джулиани по вопросам, касающимся Украины.

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