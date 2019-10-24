Токио, , 08:21 — REGNUM 24 октября в Токио состоялась встреча премьер-министров Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках 21-минутной встречи представители двух стран согласились с необходимость возобновления диалога и обменов на различных уровнях, а также отметили важность сотрудничества Южной Кореи, Японии и США в решении северокорейской ядерной проблемы.

Также Ли Нак Ён передал своему японскому коллеге письмо от президента Мун Чжэ Ина.

Отметим, что это первая встреча высокопоставленных представителей Сеула и Токио после решения Верховного Суда Южной Кореи, согласно которому японские компании обязаны выплатить компенсации жителям страны, принудительно работавшим в Японии в годы войны.

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