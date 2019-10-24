Москва, , 08:15 — REGNUM Армении уже в ближайшее время будет направлена нота протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS. Официальное дипломатическое обращение уже подготовлено и передано в МИД России и скоро будет направлено армянской стороне.

Уточняется, что документ, на который ссылается РИА Новости, был подписан 22 октября заместителем главы Министерства промышленности и торговли РФ Олегом Рязанцевым. В нём указано, что заявка на участие ORSIS в тендере была отклонена «без веских оснований», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

Документ адресован министру обороны Армении Давиду Тонояну, которого глава российского ведомства просит «рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на её урегулирование».

Напомним, в августе 2019 года представитель ORSIS сообщил, в Армении после срыва тендера минобороны страны на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов было возбуждено уголовное дело по ст. 376 УК Армении («Халатное отношение к службе»).