Пекин, , 08:13 — REGNUM Наличие у России стратегического ядерного оружия удерживает Соединенные Штаты от планов нападения на РФ, сообщает китайское издание Sohu.

Автор статьи напомнил, что если страна обладает такими силами, то она считается гегемоном, поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира».

В материале говорится, что российские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности, это вынуждает Пентагон «держать порох сухим».

Кроме того, пишет издание, США по-прежнему опасаются России, несмотря на многократное уменьшение расходов на оборону после распада Советского Союза.

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Напомним, ранее американский аналитический журнал военно-политической тематики The National Interest сообщил, что российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» является «настоящим оружием Судного дня».

Так, авторы публикации напомнили о залповом пуске баллистической ракеты «Булава», у которой необычно мелкая траектория полета, а перехватить её крайне сложно. Ракета со стартовой массой около 37 тонн способна избежать около сорока ударов противоракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года залповую ракетную стрельбу «Юрия Долгорукого» включили в официальный перечень рекордов Вооруженных сил России.

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