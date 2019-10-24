Пекин, , 07:58 — REGNUM США не разрабатывают планов нападения на Россию по причине наличия у неё стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

Автор материала отмечает, что спустя три десятилетия после распада СССР в Вашингтоне «по-прежнему остерегаются своего бывшего врага», хотя военные расходы России сегодня и составляют всего 9% от американских.

«В современном мире страна, обладающая стратегическими ядерными силами, считается гегемоном, и именно поэтому их также называют «секретом обеспечения мира», — пишет издание, указывая, что «российские стратегические ядерные ракеты всё ещё пребывают в полной боевой готовности, и это вынуждает американцев держать порох сухим».

В материале также отмечается, что решение Соединённых Штатов об одностороннем выходе из ДРСМД оказало «огромное стратегическое давление на Россию». Подчёркивается, что проведёнными в октябре учениям «Гром-2019» российская сторона «ясно дала понять всему миру, что в ближайшее время её безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами».

Вместе с тем автор статьи предполагает, что новой гонки вооружений, подобной той, что была во времена СССР, больше не будет. По его мнению, российская армия «может улучшить свои сильные стороны» и «обеспечить надёжность ответного удара», из-за чего «в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России».