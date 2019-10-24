* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Инициатива американских законодателей, заинтересовавшихся отсутствием украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в списке террористических организаций Госдепартамента США, свидетельствует о том, что в Конгрессе начали осознавать угрозу, исходящую от этого подразделения, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится всё сложнее», — приводит комментарий дипломата пресс-служба посольства.

Антонов добавил, что до Соединённых Штатов «уже должна была дойти информация о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего рейха, повинных в массовых убийствах мирного населения (евреев, украинцев, русских, поляков) и советских военнопленных», как и новости о переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников и преследовании священников канонической православной церкви на Украине.

Посол также напомнил о недавнем скандале с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, выступившим на концерте отрицающей Холокост неонацистской группы «Сокира Перуна» в Киеве. «Такое нельзя оставлять без реакции. Иначе произойдет как в Латвии, где до публичной героизации подразделений Ваффен-СС опустился министр обороны Артис Пабрикс«, — подчеркнул он.

Антонов отметил, что российская сторона призывает Вашингтон, а также общественные и правозащитные организации «дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе стало известно, что 40 американских конгрессменов от Республиканской партии направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео с требование о внесении украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр иностранных террористических структур.