Пекин, , 07:20 — REGNUM Китайские суды рассмотрели 194 тыс. дел о коррупции в первом слушании, по которым проходило 207 тыс. человек с начала 2014 по июнь 2019 года, сообщил президент Верховного народного суда КНР Чжоу Цян.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди ответчиков числится 140 бывших чиновников центрального административного уровня, отметил Чжоу, выступая с докладом об уголовных делах на проходящей в данный момент сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Всего 14 тыс. человек были осуждены за предложение взяток за аналогичный период, говорится в докладе. Кроме того, были активизированы усилия по борьбе с коррупцией в сфере борьбы с нищетой, которую ведет правительство Китая уже не первый год и выделает на это огромные средства.

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