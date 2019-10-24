Москва, , 07:01 — REGNUM Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором принимала участие российская компания ORSIS. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего документа.

По информации источников агентства, нота была подписана 22 октября заместителем главы Минпромторга Олегом Рязанцевым и уже поступила в МИД России, а в ближайшее время будет направлена армянской стороне по дипломатическим каналам.

В документе, адресованном министру обороны Армении Давиду Тонояну, указывается, что заявка ORSIS на участие в тендере была отклонена «без веских оснований», а компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении. Российская сторона просит Тонояна урегулировать данную ситуацию.

Напомним, в августе в ORSIS (входит в группу «Промтехнологии») сообщали, что после срыва тендера министерства обороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов в Армении было возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе». Расследование было поручено главному военному следственному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении.