Казань, , 06:48 — REGNUM Власти Татарии рассчитывают, что на юбилей автогиганта — ПАО «КамАЗ», который отмечается в декабре 2019 года, республику посетит Владимир Путин. Об этом казанским СМИ сообщила представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Автоконцернт отметит 50-летний юбилей, для празднования которого с подачи главы государства создан федеральный оргкомитет, возглавляемый вице-премьером Дмитрием Козаком.

Галимова отметила, что предприятие — важное звено «всего автомобилестроительного потенциала нашей страны и всегда находится в поле внимания президента».

»И, конечно, участие Владимира Владимировича в этом, без преувеличения, историческом событии видится для нас очень важным», — цитирует представителя казанского кремля издание «Бизнес-онлайн».

Визит в середине декабря официально не подтверждён, но такие ожидания у республиканских властей есть.

В прошлый раз предприятие президент посещал три года назад — в 2016 году, когда оно отпраздновало 40-летие выпуска первого грузовика. В рамках того визита глава «Роснефти» Игорь Сечин, сопровождавший Владимира Путина и десант высоких гостей, подписал соглашение о стратегическом партнёрстве между двумя компаниями, заказав 1 тыс. единиц техники у «КамАЗа».

Напомним, столицу Татарии глава государства в 2019 году посещал уже трижды. В феврале 2019 года по руководством Владимира Путина в Казани прошло заседание Госсовета по вопросу улучшения жилищных условий для населения, на котором президент дважды пошутил над Рустамом Миннихановым, что стало поводом для разных измышлений экспертов об отношении первого лица государства к главе республики. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения между Владимиром Путиным и Рустамом Миннихановым «очень доверительные».

Второй визит президента в Казань, в середине мая, был коротким и прошёл в рамках серии совещаний на оборонно-промышленную тему. Тогда Путин посетил авиазавод города, встретился с рабочими и осмотрел образцы авиатехники.

Последний визит прошёл 27 августа 2019 года и был приурочен к церемонии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Тогда Владимир Путин выступил на мероприятии, встретился с российской сборной и рядом высокопоставленных лиц.

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