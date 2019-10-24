Мехико, , 06:39 — REGNUM Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо отказался уходить в отставку после провальной операции по задержанию сына наркобарона и главы картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного также под прозвищем Коротышка. Об этом сообщает газета Milenio.

«Таких постов не ищут, и от них не отказываются, они предполагают ответственность», — заявил министр.

Он также пообещал предоставить доклад Сенату Мексики с отчетом о проведении спецоперации по задержанию Овидио Гусмана.

Ранее, 17 октября, мексиканские силовики предприняли попытку задержания Овидио Гусмана из наркокартеля «Синалоа». Однако члены картеля решили отбить задержанного и устроили масштабную перестрелку. Мексиканские власти приняли решение освободить Овидио Гусмана, чтобы не подвергать опасности жителей города и сотрудников правоохранительных органов. В результате столкновений погибли девять человек, еще 23 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Сенат Мексики заявил о намерениях пересмотреть стратегию безопасности страны после спецоперации по задержанию сына наркобарона Хоакина Гусмана Овидио. Сенаторы отметили, что изменение стратегии не вызовет потребность в дополнительном финансировании из государственного бюджета.

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