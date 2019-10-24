Москва, , 06:31 — REGNUM «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не поддался на угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, однако смог решить вопрос с российским лидером Владимиром Путиным дипломатическим путем.

«Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — заявил Пушков.

Напомним, 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросах сирийского урегулирования. Также Москва и Анкара договорились о разграничении патрулирования вдоль сирийской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября российская военная полиция начала патрулировать территорию у границы между Сирией и Турцией. Отмечалось, что подразделение военной полиции России будет базироваться в сирийском городе Кобани.

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