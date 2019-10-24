Бейрут, , 05:32 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун намерен выступить 24 октября с обращением к народу из-за протестов в стране, передает телеканал Al-Manar со ссылкой на заявление пресс-службы ливанского лидера.

По данным источников газеты The Daily Star, Аун намерен предложить пути решения политического кризиса в стране, вызванного недовольством жителей Ливана реформами правительства. Источник отмечает, что ливанский президент может решиться на перестановки в правительстве для стабилизации обстановки в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября на сторону протестующих в Бейруте встал лидер ливанских христиан-маронитов Бешар Бутрос Раи. Позднее Госдеп США поддержал протесты в Ливане. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что жители страны «справедливо возмущены» экономической ситуацией и коррупцией в Ливане.

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