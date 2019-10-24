Москва, , 05:01 — REGNUM Новому главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерию Фадееву следует довести до конца начатые ранее проекты совета, заявил бывший председатель СПЧ Михаил Федотов в интервью газете «Ведомости».

В качестве примеров Федотов привел новую редакцию закона о порядке рассмотрения обращений граждан, а также предложения об изменении закона о собраниях, митингах и демонстрациях. При этом он отметил, что хотел бы видеть на месте главы СПЧ другого человека, который «больше занимается сферой правозащиты». Однако при этом он назвал Фадеева «порядочным, креативным, толковым журналистом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший руководитель СПЧ Михаил Федотов заявил, что не обсуждал свой уход с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он подчеркнул, что ожидал такого решения президента России.

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